Espera Ayuntamiento sentencia para poder proceder contra Altisa

TIJUANA, Baja California(GH)

La administración municipal podrá actuar en contra de Altisa hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado dé una sentencia en el caso del accidente registrado el año pasado.



“Nosotros tenemos una parte administrativa que está en espera hasta obtener el resultado de la sentencia ya que así lo estipula el reglamento, en el que podamos sancionar incluso con la cancelación de la concesión”, declaró el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Esto lo podrán una vez que haya una resolución y la mencionada empresa no cumpla con los términos que sean establecidos.



Dijo que han sostenido reuniones con la mencionada empresa inclusive las sanciones por el accidente y por no haber tenido el seguro que cubre los daños en su momento se aplicó.



Agregó que hasta el momento no han podido llegar a un arreglo o no han fijado una cantidad de la reparación del daño entre ambas partes por lo que la autoridad tendrá que decidirlo.



El martes se realizó la primera audiencia al respecto, en donde acudió Brandon de 18 años de edad, uno de los sobrevivientes que quedó en silla de ruedas, y otras diez víctimas, sin embargo tuvo que ser reprogramada porque no se notificó al apoderado de Altisa.



El accidente ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando un taxi de la mencionada empresa se impactó con un camión de pasajeros, en donde fallecieron seis personas entre ellos un bebé recién nacido y otras once quedaron lesionadas.



Respecto a la denuncia penal interpuesta por el Comité de Organismos Ciudadanos Independientes (COCI), en la que aseguran fue requerido ante la PGJE, declaró que eso es falso.