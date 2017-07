Comisión de Transporte aprueba el alza a tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

Con los votos a favor de los tres regidores panistas integrantes de la Comisión de Transporte Público del Cabildo, se aprobó por mayoría el aumento de la tarifa en el transporte público, quedando dentro de un rango de los 12 hasta los 17 pesos.



La decisión estuvo sustentada con el estudio que realizó durante aproximadamente cuatro meses el Colegio de Economistas.



Arnulfo Guerrero León, Myrna González Medina y Luis Pérez Saucedo, los tres ediles de extracción panista, votaron a favor del incremento, mientras que las dos regidoras que completan la mencionada Comisión, Mónica Vega Aguirre, del PES y Julieta Aguilera Castro, del PRI, votaron en contra.



Guerrero León, presidente de la Comisión, explicó que para llegar a la medida se tomaron en cuenta el estado de la vialidad, costo de insumos, combustible, inflación, unidades viajes y nuevas, distancia y tiempos de traslado.



Las que sufrieron los aumentos más importantes son aquellas rutas con mayor kilometraje recorrido. En total serán 111 rutas del masivo y 156 rutas de taxi de ruta que verán un aumento.



Una vez que sea aprobado por Cabildo, darán un número telefónico a la población para denunciar cualquier abuso ya que no habría excusa para hacerlo, por lo que las multas serán severas y aquellos reincidentes podrán perder la concesión.



Regidoras en desacuerdo

Aguilera Castro señaló que no fue tomado en cuenta el ingreso de las familias de la ciudad porque existe un gran porcentaje de la población con bajos salarios, razón de su voto en contra.



“Para mi gusto no se aumenten las tarifas por el momento, yo creo que necesitábamos un poquito más de tiempo, trabajamos en conjunto y en ese tema en particular no estuvimos de acuerdo”, manifestó la regidora priista.



Consideró que lo único rescatable del punto será el modelo que será implementado de ahora en adelante ya que cada ruta sufrirá un alza tomándose en cuenta la distancia recorrida, estado de las vialidades, unidades, gasto de gasolina y no de forma general como antes ocurría.



Mientras que Vega Aguirre dijo que para tomar una medida de esa magnitud es necesario primero abatir la corrupción que existe en la Dirección de Vialidad y Transporte y la opacidad para atacar los problemas del transporte de la ciudad.



Especialmente con los taxis piratas y clonados que circulan además que también son utilizados para cometer actos delictivos.



Ambas ediles estuvieron de acuerdo en señalar que la medida cuando sea subida a Cabildo, será una realidad ya que aunque los regidores de oposición votarán en contra del incremento la mayoría es panista.



El Cabildo está conformado por 15 regidores de los cuales, siete son de oposición y ocho panistas, más el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y la síndico municipal, Ana Marcela Guzmán Valverde.



“El PAN vota en bloque, ojalá que hubiera la conciencia en algunos regidores y que realmente se pusieran del lado de la gente; los tijuanenses no aguantan un incremento más, la gente que utiliza el transpone el dinero no les alcanza”, puntualizó.



Ejemplos



Ruta larga transporte masivo 16 pesos (Villa del Prado I - Hacienda las Delicias I y II - Corredor 2000 - Otay -Aeropuerto - Centro - Miramar)



Ruta estándar transporte masivo 12 pesos (Línea de Baja California J. Magallanes, S.A. de C.V. Azul y Blanco)



Comisión de vialidad y Transporte del Cabildo

Arnulfo Guerrero León



Myrna González Medina



Luis Pérez Saucedo



Mónica Vega Aguirre



Julieta Aguilera Castro