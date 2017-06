Debemos respetar a los maestros: Fernández de León

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex presidente de Comisión Nacional de la Educación de Coparmex, Gustavo Fernández de León, hizo un llamado a toda la comunidad para que respeten a todos los docentes.



“El maestro que entra a un salón a trabajar con alumnos de cualquier nivel debe tener todo nuestro respeto y se le debe cubrir su salario. Eso es lo primero que tenemos que tener claro”, respondió Fernández de León al preguntarle su opinión respecto a las manifestaciones que han realizado los docentes de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



El también director del Colegio Eiffel dijo que como sociedad debemos cuidar la figura del docente “y el gobierno, en lo particular, tiene que darles todo su salario”.





En ese sentido, Fernández de León destacó que la participación de todos los profesores del SNTE en los paro de labores demuestra que es un gremio sólido.



“Se manifiestan todos juntos como gremio, pero yo creo que el 90% de los maestros reciben su salario sin ningún problema, tal vez este 90% se manifiesta porque un 10% de los docentes no está logrado”.



Y agregó que “entiendo que están en un nivel de desesperación, entiendo que el gobierno no ha sido claro en decirles en dónde está el dinero de las pensiones y jubilaciones. Pero creo que la forma de negociar con los gobiernos puede ser de una forma distinta que no afecte a los alumnos”, finalizó Gustavo Fernández de León.