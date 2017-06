HG no suspende actividades por amenaza

TIJUANA, Baja California(GH)

Las actividades en el Hospital General no se suspendieron por presunta amenaza de atentado, declaró el doctor Clemente Zuñiga Gil, director del nosocomio.



El día de ayer en redes sociales se divulgó una supuesta amenaza contra el hospital, un usuario manifestó su intención de lanzar granadas para dañar el lugar.



Zuñiga detalló que de inmediato se tomaron medidas al respecto, como notificar a las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de todos los que estuvieran en el hospital.



Añadió que no se desalojó ninguna área ni se recurrió a la suspensión de actividades, solo se reforzó la presencia de elementos de seguridad tanto en el nosocomio como en sus alrededores, con el apoyo de la SSPM de Tijuana.



Por su parte la SSPM afirmó su colaboración, mientras no se ha identificado a quien realizó la supuesta amenaza.