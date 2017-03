Identifican 6 mil 150 casas con alto riesgo

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana, la dirección de Protección Civil Municipal (DPCM) ha calificado 65 viviendas como de alto riesgo en los primeros dos meses del 2017.



Durante las lluvias que se registraron en Tijuana a finales de enero y a inicios de febrero, la dependencia atendió diversos reportes en distintas zonas de la ciudad cuyo saldo fue la colocación de etiquetas rojas en 65 domicilios y amarillas en otros 15.



José Rito Portugal Servín de la Mora, titular de la DPCM, informó que las delegaciones que requieren una mayor atención son la Sánchez Taboada, Playas de Tijuana y Otay Centenario, por contar con construcciones en zonas que no deben ser habitadas.



En total, con los engomados que se han colocado en 2017 en Tijuana, ya suman 6 mil 154 viviendas con sello rojo y 393 con sello amarillo.



En el caso de los sellos rojos, indican que la casa está calificada como de alto riesgo y se recomienda evacuación.



En sellos amarillos, la recomendación es mantenerse alerta ante un posible derrumbe o inundación.



Las razones por las que la dependencia está obligada a poner engomados son los deslizamientos, derrumbes, inundaciones y avenidas rápidas o arroyos.



Camino Verde

Portugal Servín de la Mora explicó que, pese a que varias colonias se vieron afectadas por las precipitaciones recientes, Camino Verde fue la que sufrió un mayor daño, al registrar afectaciones en al menos 36 domicilios calificados como de Alto Riesgo, desde el 21 de enero.



“Cuando se dio el primer aviso, se etiquetaron 13, ya ahorita estamos hablando de que son 36 viviendas en rojo y 8 amarillas; del total de engomados en rojo que se han hecho en toda la ciudad, de lo que va de varias administraciones, podemos decir que son más de 6 mil en distintas zonas de la ciudad”.



Otras colonias que requirieron la inspección por peligros de deslizamiento fueron la Nuevo Milenio, Milenio 2000 y 3 de Octubre.



Añadió que en Camino Verde, los habitantes recibieron la instrucción de evacuar los inmuebles; la zona está en supervisión constante y con el apoyo de la Policía Municipal se busca evitar que las personas regresen.



“Nos hemos topado, en Camino Verde, de las viviendas en rojo, hemos detectado que la mayoría ya está fuera, sin embargo, hay uno o dos titulares que se resisten; volvemos a platicar con ellos, a sensibilizarlos, detectando en qué viviendas sigue permaneciendo una familia”, expuso.



El funcionario municipal manifestó que es difícil saber cuántas de las más de 6 mil viviendas identificadas con un nivel de riesgo Alto se encuentran habitadas.



Cuando una vivienda en Alto Riesgo es identificada por la DMPC, los residentes de la misma son notificados de la necesidad de su evacuación, indicó, sin embargo, se trata solo de una recomendación debido a que la autoridad no puede obligar a los afectados a dejar su casa.



Portugal Servín de la Mora detalló que cuando se registra una situación de riesgo, como ha sido el caso en diversas colonias de la ciudad, elementos de la Policía Municipal permanecen en vigilancia durante unos días, por lo que no les es posible saber si cuando la autoridad se retira los residentes regresan a sus viviendas.



El causante de que los inmuebles estén en peligro de deslizamientos, apuntó, es que fueron construidos en terrenos irregulares y, según el Atlas de Riesgo, no deben ser habitados.



Al caer la lluvia, los cimientos suelen captar el agua por estar deshidratados, sin embargo, al tener grandes precipitaciones, el suelo se satura y es cuando ocurren los deslizamientos.



“Cae la lluvia, lo hidrata y lo satura, no hay manera de captar tanta agua, ya está muy húmedo y es donde se empiezan a dar los fluidos, los flujos del lodo”, comentó el director de Protección Civil.



Abandonan su hogar

Martín de la Rosa Santiago fue uno de los primeros habitantes de la colonia Camino Verde en ser evacuados, el 21 de enero.

Martín en la calle Platón, esquina con Demócrito, en dicha colonia, a lo largo de 18 años.



El 21 de enero, notó que en las paredes de su casa aparecieron grietas, por lo que notificó a la policía y, al ser revisado por Protección Civil, se le indicó que debía evacuar.



“Nos dijeron que nos fuéramos, pero a fuerzas no nos iban a sacar de nuestros domicilios; muchos por protección de la familia, de nuestros hijos, nos tuvimos que salir”.



La colonia Camino Verde está considerada de alto riesgo y, aunque Martín y su familia se mudaron a un cuarto cerca del lugar, tienen la esperanza de volver a la que fue su casa por 17 años.



“Vamos a esperar, si nos dan el visto bueno de que podemos regresar, echarle ganas, arreglar lo malo que tenemos, seguir echándole ganas”.



A punto de colapsar

Otra de las zonas en la que los habitantes se han visto obligados a desalojar fue el fraccionamiento Valle Sur, en el que 16 viviendas están en peligro de colapsar por deslizamiento.



Según la Dirección de Protección Municipal, el problema ha sido ocasionado por el riesgo geológico e hidrometeorológico.



José Servín de la Mora, director de Protección Civil Municipal, explicó que, desde las primeras lluvias de 2017, algunas de las viviendas del fraccionamiento sufrieron grietas.



El problema se aceleró en el transcurso de los días, por lo que se le dio la instrucción a los habitantes de 16 domicilios de evacuar.

Añadió que los inmuebles están ubicados sobre un talud que se está deslizando.



Viviendas con sello Rojo 6 mil 154

Viviendas con sello

amarillo

393



Engomados en 2017

65 rojos

(46 por deslizamientos

y 19 por derrumbes)

15 amarillos



Causas

Deslizamientos

Derrumbes

Inundación

Avenidas rápidas o arroyos



Sello Rojo

Zona de alto riesgo, con recomendación de evacuación



Sello amarillo

Zona de riesgo, con recomendación de alerta entre posible derrumbe o inundación