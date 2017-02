Reduce boicot cruce a EU

TIJUANA, Baja California(GH)

Cuando parecía que había sido exitoso el llamado a no cruzar a Estados Unidos que circuló a través de redes sociales y que hizo eco en algunos líderes de diversos sectores de Tijuana, la realidad se impuso en los cruces fronterizos.



Mientras que en las primeras horas de la mañana se apreció un disminuido cruce de automovilistas y peatones en la garita de San Ysidro, ya cerca del mediodía la situación se empezó a normalizar, a decir de los comerciantes de la zona.



De acuerdo a los comerciantes que se encontraban trabajando desde temprano en la Garita Internacional de San Ysidro, la afluencia de personas no parecía distinta a la de otros días, inclusive, mencionan que era un domingo como cualquier otro.



“La garita luce para mí como todos los días. Está normal, es lo mismo de siempre, de diario. No veo algún cambio, por lo menos ahorita, se ve todo igual”, señaló Rutilio Ruiz, trabajador de la línea internacional.



Al caminar por los puentes y observar el número de carros que intentan cruzar, nos pudimos percatar que con el pasar de los minutos la afluencia iba en incremento. Mismo que nos constató otro comerciante entrevistado.



“Por lo regular los domingos escasea el cruce precisamente pero nada fuera de lo normal, parece como cualquier otro domingo. Tanto caminando como por los carriles de carro pasó la misma gente”, apuntó Fernando Zarco.



El incremento del dólar es lo que ha disminuido las ventas, estimó, en alrededor de un 15% o hasta un 20%.



Sin embargo, a lo largo del día se pudo constatar que las largas filas tradicionales de cada domingo fueron distintas ayer, hasta la noche la espera para cruzar fue menor a lo normal.