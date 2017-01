Se manifestaron contra la Ley del Agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Alrededor de 100 personas se manifestaron afuera de las oficinas de Gobierno del Estado en Ensenada, para expresar su rechazo ante la Ley del Agua y entregar un escrito dirigido al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



El representante del Frente Cívico Ensenadense, Samuel Aparicio Tristán, consideró que la privatización del agua es uno de los principales puntos por los que reprueban esta ley.



“Ensenada es el Municipio más perjudicado por la falta de agua, la gente sabe que el agua se está privatizando, es una ley en la que no se le preguntó a la gente y que están imponiendo, es por eso que estamos recabando firmas para que no entre en vigor”, indicó.



Asimismo, señaló que ha dejado mucho que desear la operatividad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Ensenada (Cespe), ya que aún hay muchas colonias que duran días sin agua como Lomitas, Colonia 89 y Chapultepec, entre otras.



“Ensenada recibe poca agua y generalmente está sucia, además, hay bastante descontento porque en la mayoría de las obras que realiza la Cespe dejan hoyos, inician la obra pero la dejan inconclusa y solo dejan las calles dañadas”, denunció.



Ante los reclamos y protestas de los ciudadanos congregados a las afueras del centro de gobierno, salió el subsecretario de gobierno, Pablo Alejo López Núñez, para dar una explicación.



“Hemos padecido la insuficiencia del agua y había que hacer algo, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal están haciendo los estudios para realizar el Plan Hídrico de Baja California, la ley no lo es todo, después de la ley vienen reglamentos y otras leyes que complementan estas actividades, lo peor en el asunto del agua no es una ley, es no tenerla”, argumentó.



El funcionario dijo que de acuerdo a un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el único lugar de sequía extrema en el país es Baja California, y el peor lugar de sequía en el país es Ensenada.



“La privatización es un mito, reitero mi disposición de recibir todas las opiniones y hacer la parte que me corresponde”, concluyó.