Hacen paro de labores en la 'ETI 1'

TIJUANA, Baja California(GH)

El personal docente y administrativo realizó un paro de labores en la Escuela Secundaria Técnica 1 (ETI) pues a gran parte de ellos el Sistema Educativo Estatal (SEE) no les ha pagado desde hace diez meses.



El líder del movimiento y secretario general de la D-II-30, Alejandro Hernández Callejas, comentó que son siete empleados de base los afectados.



Uno de ellos es Mario Alberto Juárez, con más de 20 años de antigüedad, quien ascendió a una plaza de prefectura y de enero a la fecha no ha obtenido su sueldo, por lo que, dijo, el SEE le adeuda más de 20 mil pesos.



“Nosotros hemos avisado a todas las autoridades del SEE y han hecho oídos sordos. Lo que queremos es que nos expliquen el motivo y la solución para que nos paguen y que generen un compromiso por escrito”, señaló.



El paro de labores lo iniciaron el lunes pasado en las oficinas administrativas y el miércoles por la tarde los manifestantes negaron el acceso a los estudiantes del turno vespertino, ayer hicieron lo mismo.



Esta acción también ha afectado a mil 500 alumnos.



Hernández Callejas dijo que si las autoridades educativas buscaran un diálogo con el personal de la ‘ETI 1’ con la intención de solucionar el caso, levantarían el paro.



“Espero que la parte del gobierno y el SEE se sensibilice y mande a algún funcionario para que nos dé la cara. Nosotros sabemos que los pagos no se generan de la noche a la mañana, ese es un problema parte del Estado y de la federación, lo que queremos es que se comprometan, que hagan un escrito”, indicó.



De esta manera, aún no se sabe la fecha en la que reanudarán las clases en el plantel.