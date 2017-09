Disminuye en BC estudiantes migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la preocupación de la disminución del número de estudiantes migrantes en educación básica pública y privada, se reforzarán la difusión del Programa Binacional de Educación Migrante.



Así lo dio a conocer la coordinadora de dicho programa, Yara Amparo López López, quien dijo que el ciclo escolar pasado fueron 3 mil 200 estudiantes.



“Hoy estamos con 2 mil 922 estudiantes migrantes nacionales y extranjeros en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, lo que representa una disminución”, indicó López López.



Una de las posibles causas de la reducción de matrícula es que posiblemente los padres de familia se presenten directamente a la escuela deseada para solicitar un espacio y que ésta lo haya negado.



“Pero deben acudir al Sistema Educativo Estatal (SEE), en donde deberán contestar un registro del alumno proveniente del extranjero”, explicó la coordinadora del programa.



“(Además) el estudiante debe ingresar al grupo considerando su edad. Por ejemplo si un niño de primaria de 9 años llega sin documento, será ubicado en cuarto grado de primaria y si no habla el idioma español no se puede inscribir en un grado más bajo”, expuso López López.



En el caso de los estudiantes de nivel de secundaria se les revalidará sus estudios en las oficinas de Control Escolar del SEE.



“Pero en dado caso que no tengan un documento que compruebe sus antecedentes escolares, se les puede aplicar un examen diagnóstico, para poder otorgarle una calificación y al fin del ciclo poder promediarle”, indicó la funcionaria pública.





Finalmente, Yara Amparo López López comentó que se establecerán pláticas con el consulado americano para motivar a los ciudadanos a tramitar el pasaporte de sus hijos.