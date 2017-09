Policía de SD no perseguirá a dreamers

SAN DIEGO, California(GH)

Las autoridades del Departamento de Policía de San Diego no perseguirán a los jóvenes recipientes del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



“Nuestra Departamento de Policía de San Diego no va a participar en ningún esfuerzo para quitar algún derecho de cualquiera que sea un dreamer en esta ciudad, voy a dejar en claro que nosotros los vamos a defender con el espíritu de la ley, y vamos a estar de su lado”, señaló el regidor representante del distrito 8 de San Diego, David Álvarez, durante una rueda de prensa organizada por los integrantes del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego como apoyo a la comunidad migrante luego del anuncio de la cancelación de DACA.



“Creo que la cancelación de DACA es algo que ya era esperado, y los que están sorprendidos no habían escuchado lo que el presidente Trump ha dicho en los últimos 18 meses, él amenazó con hacer esto, y cumplió su promesa. El presidente ha alienado a la gente a lo largo de este país casi cada día de su presidencia, y hoy dio un golpe directo a casi un millón de personas, y a otros millones de personas que quieren a estos individuos o a sus familias”, agregó Álvarez.



Para el regidor de origen latino, la lucha de los inmigrantes en Estados Unidos es algo personal debido a que sus hermanos llegaron al país como inmigrantes desde pequeños como los llamados dreamers.



“No creo que el presidente entienda su acción, ahora millones de personas que fueron impactados por esta decisión se van a unir y a pelear como nunca antes porque se trata de nuestras familias y nuestros amigos”, expresó el funcionario sandieguino.