Padres de familia se encargan de vigilar escuelas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los padres de familia son los encargados de vigilar los planteles escolares públicos para evitar que los pandilleros ingresen a robar y causen destrozos al interior de las infraestructuras.



“Nosotros así lo decidimos, porque queremos que nuestros hijos estén seguros dentro de su escuela. La colonia Obrera es una zona en donde seguido se presentan robos, pero nosotros evitamos eso aquí porque somos varios los padres de familia que vivimos alrededor de la escuela”, comentó Edgar Torres, padre de familia de la Escuela Primaria V Ayuntamiento.



Como él otros padres y madres también atienden la seguridad escolar, “pues nos desespera que demos un reporte a la policía y tarden mucho en atendernos.



En la zona ya se conoce quiénes son los pandilleros los que entrar a robar o solamente a causar desastres, como quemar basura dentro de los salones o romper las ventanas”, señaló la señora Beatriz, de la escuela Niño Artillero, de la Zona Este de Tijuana, quien pidió a las autoridades policíacas hacer rondines nocturnos, pues es cuando se presentan las incidencias.



Los padres de familia comentaron que los destrozos en los planteles escolares son reparados con el dinero que recaban a través de las cuotas escolares y eventos de verbena popular.



“Porque si nos esperamos a que nos vayan a reparar, se convierte en un lugar más inseguro y da un aspecto mal que no motivan a que los niños quieran venir”, explicaron.



Por su parte, el Sistema Educativo Estatal (SEE) informó que en el pasado periodo vacacional hubo 10 incidencias en los planteles públicos, principalmente los localizados en la Zona Este.



Por ello, el delegado del SEE, Adrián Flores Ledezma, había pedido a los padres de familia vigilar los centros escolares, pues no se cuentan con los elementos de seguridad necesarios para hacer rondines.