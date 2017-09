Ciudades fronterizas no están listas para suspensión de DACA: Colef

TIJUANA, Baja California(GH)

Las ciudades fronterizas no están listas para la posible deportación masiva de ‘dreamers’, hoy que Donald Trump ordenó la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).



El investigador y fundador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jorge Bustamante, afirmó que la frontera entre México y Estados Unidos sufriría una crisis si se hace efectiva la deportación de casi 800 mil jóvenes que se encuentran inscritos en este programa.



“El presidente Donald Trump tiene las facultades para suspender el DACA, los dreamers estarían sujetos a la deportación y su localización sería inmediata porque al inscribirse a este programa otorgaron todos sus datos de identificación”, explicó.



Fueron 8 los gobernadores republicanos quienes establecieron hoy 5 de septiembre como fecha límite para que se tome una decisión, de lo contrario procederían legalmente en contra de Trump.



Bustamante señaló que por la personalidad impredecible del mandatario estadounidense se tiene la expectativa de dos panoramas, uno sería la deportación masiva de "dreamers" y el otro que no ocurra nada.



Añadió que de ignorar Trump la exigencia de sus compañeros de partido, estos cumplirían su amenaza de demandarlo por no suspender este programa que protege a los jóvenes indocumentados.



Esto, dijo, se suma a la expectativa que se ha mantenido en la frontera ante el descenso de las deportaciones por parte de Estados Unidos, de lo cual se desconoce la razón de la disminución de cifras.