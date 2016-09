Una fiesta llena de cumbia y alegría

ENSENADA, Baja California(GH)

Con más de tres horas de espectáculo, Margarita la Diosa de la Cumbia conquistó a los bajacalifornianos por cuarta ocasión con una fiesta llena de cumbia color y alegría, donde además estuvo el grupo Caló.



Acompañada de un numeroso cuerpo de bailarines con trajes típicos colombianos y más de diez músicos en escena, la Diosa salió a las 21:40 horas para interpretar el tradicional tema “La pollera colora”.



“No saben que placer enorme tengo de estar aquí otra vez,

no tienen idea la maravilla que es esperar durante 365 días para llegar y ver ese mar maravilloso y gente tan contenta, eso no tiene precio en la vida, así que por favor seamos lo más felices que podamos ser, acordémonos que la vida solo es un segundito”, expresó.



Éxitos como “Bombón”, “Escándalo”, “Amor de mis amores” y “Que bello”, inmediatamente pusieron de pie al público conformado por parejas, familias y grupos de amigos que prefirieron levantarse de sus asientos para bailar al ritmo de la cumbia.



Justo a la mitad del concierto, Margarita invitó a Caló para que interpretaran con ella “Colegiala”, tema que hace algunos años grabaron juntos con nuevos ritmos.



Totalmente vestidos de negro y con vistosas coreografías, los integrantes de Caló se apoderaron del escenario para marcar su regreso a la música con sus más grandes éxitos “El Cubo”, “Formas de Amor” y “Ponte Atento”, sin embargo, justo cuando pensaban despedirse, la gente les suplicó que cantarán “Capitán”, tema que improvisaron rápidamente dejando enloquecido a su público.



Margarita regreso al escenario y aseguró que era una noche muy especial, ya que rendiría tributo a dos grandes artistas de la música latina, entre aplausos del público, comenzaron a sonar los acordes de “Como la Flor” de Selena, seguido de “No me queda más”

“Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte y hay que criar a los hijos con esa creencia, porque nunca nos preparan para que la gentes e vaya, peor a mi me queda la esperanza de que hay una vida después de ésta y los artistas nunca dejamos de estar en el corazón de las personas”, manifestó.



La noche continuó con algunos temas populares como “No te metas con mi cucu”, “A mover la colita”, “Capullo y Soruyo” y popurrís de música colombiana.



Finalmente, después de horas de fiesta y baile, Margarita se despidió con broche de oro al interpretar el “Noa Noa”, como tributo a Juan Gabriel, quien falleció hace apenas una semana.



Al detalle



Artista: Margarita la Diosa de la Cumbia y Caló

Lugar: Foro Santo Tomás

Duración: Tres horas

Asistencia: Más de 5 mil personas

Éxitos: “Bombón”, “Escándalo”, “Amor de mis amores” y “Que bello”.

Homenaje: Margarita interpretó el “Noa Noa”, como tributo a Juan Gabriel.