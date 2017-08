Tijuana presente en evento mundial de lactancia

TIJUANA, Baja California(GH)

En marco de la semana mundial de la lactancia materna por quinto año consecutivo el grupo Crianza Alternativa organizó el evento global The Big Latch On, sede Tijuana.



Al Foro Luna del Jardín Botánico del Centro Cultural Tijuana (CECUT), llegaron decenas de mamás y sus hijos buscando promover y normalizar la lactancia, además de informarse y compartir con otras mamás y expertos en el tema.



En punto de las 10:30 horas de este sábado se realizó el conteo a nivel mundial, y en el evento de Tijuana además se impartieron tres conferencias sobre el proyecto de banco de leche de Tijuana, la lactancia extendida y los mitos de la lactancia.



Donde los expositores y expertos en el tema ayudaron a resolver dudas de las mamás y resaltaron la importancia de promover la lactancia materna.



The Big Latch On, es un evento mundial que además de promover la lactancia en el mundo busca romper el récord de la mayor cantidad de mamás amamantando simultáneamente en distintas ciudades del mundo.



Del primero al 7 de agosto se celebra la semana mundial de lactancia materna y en Tijuana tanto instituciones gubernamentales como privadas realizan distintos eventos para promover la lactancia y acabar con los tabús de la misma.