Señalan que no hay fecha límite

TIJUANA, Baja California(GH)

El viernes se llevó a cabo la segunda sesión del Comité de Transparencia sobre la concesión del alumbrado público, en donde la regidora Mónica Vega Aguirre señaló que no existe un plazo determinado para realizar propuestas en el tema.



Lo anterior debido a que el Municipio había anunciado que solamente darían diez días para recibir propuestas por parte de la ciudadanía para las bases de la licitación.



No hay una temporalidad, agregó, a través de estas mesas de trabajo, escuchando a los ingenieros, Coparmex y CDT, coincidimos en que nos debemos tomar el tiempo suficiente para establecer bases que resulten en un proyecto exitoso.



Aseguró que el punto de acuerdo aprobado por Cabildo no establece un tiempo o diez días como se comenta.