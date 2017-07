BC ocupa el segundo lugar del país en niños huérfanos

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California ocupa el segundo lugar al registrar más 5 mil niños en situación de orfandad. En Latinoamérica, México también ocupa ese lugar con 1.6 millones con la misma situación, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Así lo informó el presidente de la Fundación Esperanza Contigo A.C., Adrián Romero, quien dijo que estas cifras son propicias para el crecimiento de falsas casas hogar, explotación sexual y problemas en el proceso de adopción.



“Éste es un problema muy fuerte al que no se le ha prestado la debida atención por parte del gobierno estatal o municipal, y donde las propias asociaciones civiles que existen no están trabajando tan articuladamente entre sí para dar solución a este problema”, lamentó Adrián Romero.



En lo que respecta a las casas hogar, en Tijuana sólo existen 30 registradas oficialmente, pero se triplican las que son informales, en las cuales viven menores de dos meses hasta jóvenes de 18 años.



“Nosotros visitamos 26, que fueron las que nos quisieron abrir las puertas y nos dieron acceso a toda la información de sus datos, como rango de edades, cantidad de habitantes, procedencia de apoyo, entre otros que datos que ni el DIF tiene”, mencionó el director de la AC.



Estudios realizados por la Fundación Esperanza Contigo, A.C, señalan que las casas hogar reciben el 58% apoyo del extranjero, 38% de la comunidad civil y sólo un 4% del gobierno. Y los problemas de salud que presentan las y los niños son déficit de atención, necesidades especiales y obesidad infantil, principalmente.



Esta situación hace más complicado el proceso de adopción. En 2016, sólo un 23% de las casas hogar registraron una adopción y el 77% no lograron iniciar o concluir dicho proceso como lo marca la Ley.



“Los niños recién nacidos son los que usualmente son adoptados y son muy pocos, porque hay familias que ya no quieren tener hijos. El proceso burocrático es muy largo, por lo regular tarda casi dos años. Después de que los bebés rebasan la edad de meses, sus probabilidades de ser adoptados bajan considerablemente”, señaló Adrián Romero.



La fundación busca trabajar con otras AC, casas hogar y albergues para apoyar a los niños en su desarrollo físico, emocional e intelectual para que sean capaces de convivir con la sociedad, obtener sus estudios académicos y dotarles de dotarles de herramientas técnicas, culturales, deportivas y humanas, para acceder a mejores oportunidades.



Para mayor información, ingresar a la página www.esperanzacontigo.org o acudir a la oficina ubicada en Paseo de Los Héroes 10289, oficina 7002, Zona Urbana del Río.