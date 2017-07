Niegan apoyo a familia de bombero caído

TIJUANA, Baja California(GH)

A dos semanas del fallecimiento del bombero Jesús Adolfo Balderrama, su esposa e hijos no han recibido el apoyo que el alcalde Juan Manuel Gastélum les prometió en su homenaje.



La viuda de Jesús Adolfo, Betzaida Fregoso, detalló que desde la muerte de su esposo no ha recibido ningún apoyo gubernamental y que la última vez que habló con el Alcalde fue en el homenaje en la Estación Central de la Zona Norte, el 23 de junio.



En la ceremonia fúnebre del bombero, Gastélum Buenrostro aseguró que la Alcaldía apoyaría a la familia.



“Hoy (ayer) fui y solo salió su secretaria y me dijo que iba a ver qué pasaba; me dirigí mucho al director de Bomberos, dijo que iba a hablar y no me resuelven nada, por eso quise ir con el Alcalde”, comentó Fregoso.



Añadió que está consciente de que su familia no es acreedora a pensión porque su esposo no tenía base; no quiere dinero, sino la oportunidad de trabajar la base que a Jesús Adolfo le correspondía por antigüedad.



“Yo no quiero que me mantengan a mí o a mis hijos, yo solo quiero trabajar en donde sea, si yo tengo que dejar mi profesión, yo la dejo, que me acomoden donde quieran pero que sea estable”, dijo.



Fregoso expresó que, con el pasar de los días, su desesperación ha ido creciendo porque tiene tres hijos y ella sola debe hacerse cargo de ellos.



“El día de la ceremonia de mi esposo el Alcalde me dijo que estaban en disposición de apoyarme pero no veo nada claro, solo son palabras, tengo tres hijos, tengo que sacarlos adelante”, declaró.