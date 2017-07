Exigen justicia familiares de doctora Ciani

TIJUANA, Baja California(GH)

El hermano de Angélica Ciani González, doctoral asesinada dentro de su consultorio, exigió justicia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter.



“Les exijo se resuelva esta situación, le exijo por la inseguridad que se vive en México; no es justo que México esté viviendo esta situación”, manifestó el periodista y productor de ESPN, Odín Ciani.



En el video confirmó que su madre y dos de sus sobrinos fueron testigos del crimen, hecho que ocurrió al interior del consultorio médico que dirigía su hermana desde hace unos años.



Finalizó su mensaje con una solicitud a sus seguidores para que lo replicaran en redes sociales, y de esta manera llegara más rápido a las autoridades que señaló como responsables de trabajar en resolver este asunto.



Gremio se solidariza

El Colegio de Médicos de Tijuana lamentó los asesinatos de dos médicos que laboran en la ciudad, una mujer que tenía su consultorio en la colonia Libertad y un joven pasante de un hospital particular.



Lo anterior lo expresó el doctor Enrique Schulz Robles, presidente del Colegio de Médicos de Tijuana, en nombre del gremio médico de Tijuana cuyos integrantes se encuentran consternados por los dos hechos.



“Hemos tomado las declaraciones de los agremiados y estamos trabajando en grupo para darle seguimiento a este tipo de situaciones”, declaró.



Aclaró que los médicos asesinados no eran parte del colegio, sin embargo esto no impide que los colegiados se sientan afectados anímicamente y reprueben los efectos de la violencia en la ciudad.



El miedo derivado de la inseguridad no es exclusivo de los médicos, destacó; el sentimiento se comparte con el resto de la sociedad que se siente vulnerable ante el incremento de esta problemática.



Descartó que otros integrantes del colegio sean víctimas del crimen organizado, excepto por los intentos de extorsión telefónica.