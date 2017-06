Mandatario estatal descarta opinar sobre fiscal anticorrupción

TIJUANA, Baja California(GH)

"Yo no voy a intervenir, como no he intervenido en otro temas importantes, esas mañas Kiko no las tiene", manifestó el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid sobre la designación del Fiscal Anticorrupción.



La semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó el Ejecutivo Estatal que retire su propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción.



"Mientras más propuestas pueda tener el legislativo, mejor producto puede sacar", declaró Vega de Lamadrid.



Señaló que su propuesta del sistema estatal empata con el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado el año pasado.