Ayuntamiento aclara que no hay veto explícito contra Tucanes de TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

No hay un veto explícitamente por parte de la presente administración en contra de Los Tucanes de Tijuana, declaró el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Sin embargo, explicó que el Ayuntamiento de Tijuana tiene la facultad de acuerdo a reglamento de decidir a quién se le otorga el permiso para presentarse y a quién se le niega.



"No es normal que feliciten a los narcotraficantes públicamente, no queremos que nuestros niños y jóvenes idolatren a este tipo de personas o que los conviertan en héroes como ellos pretender hacerlo", manifestó.



Hizo saber que revisan constantemente todos las agrupaciones y bandas que se presentan en el municipio.



Aseguró que estas medidas no van dirigidas en contra de alguien en específico o buscan afectar a los empresarios musicales simplemente no pueden permitir que se aplauda el actuar del crimen organizado.