No hay desplazo de policías por manifestaciones: PEP

MEXICALI, Baja California(GH)

El Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya, indicó que no se ha solicitado apoyo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para atender el tema de las manifestaciones que se han registrado en la entidad por el aumento a la gasolina.



De la Rosa Anaya, dijo que es un tema que corresponde a las autoridades federales atender por ser empresas nacionales.



“Lo que tenemos hasta el corte del día de hoy es que las manifestaciones que se han venido desarrollando no son el caso que se han venido presentando en el Estado de México”.



“Aquí han sido manifestaciones pacificas y en ese sentido, hasta el momento no tenemos reportado ningún incidente violento en toda la entidad”, añadió.



Asimismo descartó el hecho la presencia de un desplegado adicional del ejército en el Estado.