Llegan a Palacio protestas por el gasolinazo

TIJUANA, Baja California(GH)

Por segundo día consecutivo ciudadanos liberaron la caseta de peaje de la carretera Tijuana-Tecate con motivo del alza en los costos de la gasolina.



Alicia Espino, una de las manifestantes, señaló que a pesar de haber estado 13 horas en la liberación de la caseta, no es suficiente y por ello regresó al lugar para continuar con la protesta.



Indicó que tuvo que pedir permiso en su trabajo para asistir a esta movilización, pues el aumento va a repercutir en los costos de los alimentos y otros productos básicos.



“Esto ya nos está afectando a todos, tengas o no tengas carro, porque de todos modos se tiene que comprar comida, pagar luz, pagar agua y pagar renta, si dejamos que el Gobierno siga pisoteándonos al rato va a reaccionar peor la gente, como una racha de violencia, porque la gente ya no va a saber qué hacer y cómo pagar”, indicó.



José Castañeda, otro de los ciudadanos inconformes, dijo que gracias al apoyo de los ciudadanos que se unieron en solidaridad con su presencia con víveres y botellas de agua, tuvieron la oportunidad de descansar cinco horas para reanudar la liberación ayer miércoles.



“Esto ya es una guerra contra el gobierno, porque Peña Nieto acaba de avisar que no darán un paso para atrás y no nos vamos a dejar, necesitamos seguir todo el País y llevar esto hasta los límites porque no podemos permitir que nos dejen la gasolina a este precio”, comentó.



Llegan a palacio

Alrededor de 30 ciudadanos inconformes se manifestaron afuera de Palacio Municipal para externar su descontento por el alza al combustible.



Isabel de Lacaba, vocera del grupo, informó que son ciudadanos cansados que buscan ser escuchados.



La manifestación que dio inicio poco antes de las 10:00 horas y fue organizada a través de las redes sociales.



“El problema es la crisis de valores que se refleja en los que nos representan, no hacen lo que queremos, entonces de cuál representación hablamos, a quién le pidieron permiso para subir todo esto, entonces no son nuestros representantes”, expresó.



El grupo indicó que la protesta es pacífica y no quieren faltar al respeto a la sociedad en general, sin embargo, no encuentran como ciudadanos otra forma de hacer valer su voz ante la problemática económica que atraviesa el País.



También, hicieron saber que estarán realizando diferentes manifestaciones en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de dar a conocer su descontento y que más ciudadanos se unan a la causa.