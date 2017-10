Calidad de concreto para obras en Tijuana es importante

TIJUANA, Baja California(GH)

La calidad y durabilidad del concreto que se utiliza en las obras de la ciudad es sumamente importante porque Tijuana está en una zona sísmica, dijeron ingenieros civiles.



"Si volteamos a ver muchas construcciones ya están tienen problemas que no han venido a salir a relucir a la luz de la vista porque no hemos tenido ese problema", declaró el ex presidente del colegio, Pablo Hernandez Lee.



Tijuana y sus expertos, tiene que madurar a pensar que es una urbe metropolitana.



"Lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México con tanta edificación que se derrumbó y quién es el perito, y qué por qué falló aquí, eso es lo que hay que tratar de evitar", añadió Oscar Cortés Reyna, coordinador de Asuntos Binacionales de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles.



Las mezclas de concreto se realizar acorde con la obra que se va a realizar, enfatizaron.