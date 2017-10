Daniel Salinas entre finalistas a premio Gabriel García Márquez

TIJUANA, Baja California(GH)

El periodista y escritor Daniel Salinas Basave es el único mexicano dentro de los cinco finalistas de la cuarta versión del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez por su libro “Días de whisky malo”.



Este miércoles el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, dio a conocer los nombres de los autores que se podrían llevar el reconocimiento el próximo 1 de noviembre en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.



“No me la creo, así sin falsa modestia no me lo imaginaba, suelo ser muy realista y estoy conciente de que el nivel de los colegas que están participando es muy alto”, sostuvo Salinas.



