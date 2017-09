SEE responde a padres de familia por ausencia de maestros

TIJUANA, Baja California(GH)

El jefe del Departamento de Primaria, Eduardo Álvarez, respondió a los padres de familia y estudiantes que se han presentado en el Sistema Educativo Estatal (SEE) exigiendo que les asignen a los maestros necesarios en su plantel para iniciar el ciclo escolar.



“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es quien va a proponer al maestro. El magisterio ya tiene un acuerdo con el SEE de enviar a los maestros y van a mandarlos desde el día de hoy”, contestó el funcionario público.



Esto luego de que padres de familia de diferentes escuelas se quejaran de que sus hijos cumplirán casi tres semanas sin tener clases.



Fue el caso de los estudiantes del quinto grado de la Primaria V Ayuntamiento, quienes no han iniciado su ciclo escolar.



“Ya no queremos un maestro interino, porque desde el año pasado tuvimos el problema de que sólo estaban tres meses y se tardaban otros tres meses para conseguir a alguien y así se pierden clases se atrasan los niños”, manifestó el presidente del comité de padres de familia, Edgar Aguilar.



“Pero ya son casi tres semanas. Y esto no es posible, porque el tiempo está pasando y seguramente no han tenido un plan para recuperar las clases”, agregó Edgar Aguilar.



Cabe señalar que la misma situación la viven en la Escuela 20 de noviembre, Miguel Hidalgo y Costilla, entre otras.