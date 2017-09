Cambio en mandos no es una medida integral contra violencia: Sandoval

TIJUANA, Baja California(GH)

Los cambios de mandos policíacos por parte del gobierno municipal fueron una respuesta a las exigencias de empresarios, pero no es una medida integral para combatir los altos índices delictivos.



“A la delincuencia lo que menos le interesa es si cambian al jefe de distrito o supervisor; necesitamos una respuesta integral y contundente, la lucha tiene que ir mucho mas allá de esto para que realmente haya resultados”, declaró el presidente de Alianza Civil, Alberto Sandoval Franco.



Agregó que esta situación puede empeorar especialmente con el ambiente político que se avecina con la lucha por la Presidencia de la República, las senadurías y diputaciones federales.



Consideró urgente las medidas que se deben tomar para finales de año y a principios del próximo de lo contrario advirtió habrían fuertes consecuencias.



Dijo que hace 10 años la ciudadanía exigió el patrullaje en las calles de la ciudad como una medida de ayuda para los problemas de inseguridad pero en la actualidad no servirá porque el Ejército Mexicano está cansado de trabajar sin una Ley de Seguridad Interior.



“Es injusto que se les llame a trabajar pero luego se les vengan encima los organismos de derechos humanos entonces a cualquiera que va trabajar se le dan las condiciones para que lo haga de la mejor manera”, comentó.



Reiteró que la presencia del ejército no va solucionar de manera rápida y eficaz la seguridad porque están limitados en su actuar.



La solución a la problemática, dijo es una verdadera coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, situación que en la actualidad no está sucediendo.



Además que el poder legislativo corrija los errores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).



“Nos fuimos de extremo a extremo, en un pasado había un sistema de justicia criticado, vulnerador de los derechos humanos, ahora se convirtió en un sistema garantizas, protector y que no está ayudando”, puntualizó.