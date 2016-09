Caen 66% arrestos con NSJP

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la llegada del Nuevo Sistema de Justicia Penal a la ciudad, las corporaciones policiacas han reducido lacantidad de detenciones de presuntos narcomenudistas.



Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) establecen que la disminución supera el 60% de las personas procesadas por este delito.



Autoridades del Poder Judicial de la PGJE consideran que esta situación es por los medios alternos que tienen las personas detenidas.



LA CAÍDA



De acuerdo a los datos de la PGJE, antes que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia en Tijuana, el pasa-

do 18 de junio, en promedio se detenía mensualmente a 350 personas por el delito de narcomenudeo en la ciudad.



Sin embargo, en el mes de julio el panorama de personas remitidas al Ministerio Público del Fuero Común cambió y la cifra se redujo a 118 presuntos delincuentes.



Los datos de la Procuraduría del Estado establecen que la reducción de manera porcentual es diferente en las diferentes corporaciones policiales.



En el caso de la Policía Municipal en los meses de marzo a mayo remitieron al Ministerio Público en promedio a 290 hombres, cifra que se redujo a 85 en julio, lo que representa una disminución del 70% con el nuevo sistema.



Con relación de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en julio fueron detenidos siete supuestos narcomenudistas, mientras que en los me-

ses de marzo a mayo se aseguraron en promedio a 19 personas por este delito.



DESTACA TRANSPARENCIA



El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ha hecho más transparente el actuar legal en cada detención que realizan las autoridades, porque ahora todos están a la vista de la ciudadanía. Así lo dio a conocer José Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, destacando que todas las partes involucradas, víctimas, ofendidos, el público, pueden evaluar el desempeño de las autoridades.



Este nuevo modelo es realmente adecuado obviamente tenemos que ir ajustándonos porque tradicionalmente lo hacíamos todo en un lugar donde la gente no se daba cuenta”, agregó.



Destacó que el Nuevo Sistema se apega más al concepto de justicia que establece la institución, la cual tiene como pilar la presunción de inocencia.



Con la disminución de personas remitidas por narcomenudeo, consideró que a veces el detenido no porta mucha droga y se le aplica una multa o se les recomienda un tratamiento.



Con relación a la operación del NSJP en Tijuana, el presidente del Tribunal dijo que se ha llevado a cabo de manera muy suave, sin ningún problema en los procesos y se ha tenido una vigilancia con los propios juzgadores.



El motivo por el cual se ha decidido enfocarse en los jueces, añadió,es porque el viejo sistema estaba tan arraigado que en ocasiones se provocaba que se actuara de manera equivocada.



MEDIOS ALTERNATIVOS



Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora general de Justicia del Estado, destacó que el rumores que muy pocos casos de narcomenudeo se judicializan actualmente.



Sin embargo, indicó que esto es porque se utilizan los medios alternos de solución.



“Normalmente sucede que bajan las detenciones, pero el trabajo que hay con las policías preventivas y nosotros es del 100%, para que no se retenga, no haya una tardanza en la operatividad normal”, dijo.



Destacó que la transparencia que tiene el mismo NSJP es lo que le permitirá a la ciudadanía ver que las cosas han cambiado.