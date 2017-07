Se manifiestan en contra de nueva estación de gas en La Gloria

TIJUANA, Baja California(GH)

Habitantes del poblado de La Gloria se están manifestando en contra de la construcción de una nueva estación de gas en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia La Jolla.



La señora María Guadalupe, quien forma parte del grupo de vecinos que no está de acuerdo con la construcción de una nueva estación, explicó que representa un peligro para la comunidad por el riesgo de accidente.



“Nosotros estamos viendo por la seguridad de nuestro hogar, por la seguridad de nuestros niños, no queremos otra gasera, tenemos una de 200 metros”, dijo.



Añadió que, en lugar de una estación de gas, se deberían construir otras edificaciones que son más necesarias en la zona.



“Esto no es posible, que exista una nueva gasera, ya tenemos una, ya tenemos otra; aquí en La Gloria nos sobran gaseras, falta un centro comunitario, falta un parque, falta un centro de bomberos, no tenemos un centro de salud cerca, nos faltan muchísimas cosas”, consideró.



Hoy, un grupo de alrededor de quince personas se manifestó y la señora María Guadalupe aseguró que, de no ser escuchados, tratarán de hablar con el alcalde, Juan Manuel Gastelum Buenrostro.



“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, decirle al presidente municipal, si es que se deja ver, algo tenemos que hacer”, comentó.



“Aquí se trata de que haya justicia, no queremos más gaseras, esta es una necesidad de la comunidad, una reclamación de los vecinos”



-María Guadalupe

Habitante de La Gloria