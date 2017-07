Director reconoce que son pocos espacios públicos de 'prepa'

TIJUANA, Baja California(GH)

El director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), José Cruz Holguínn Ruiz, reconoció que en Tijuana son pocos los espacios públicos para estudiar la preparatoria.



Esto lo comentó mientras jóvenes y padres de familia que no quedaron en lista de admisión se acercaron buscando una oportunidad para no interrumpir sus estudios.



Sin embargo, el director de la PFLC dijo que ya no es posible aceptar a más estudiantes.



De esta manera, recomendó a los padres de familia que busquen alternativas en preparatorias privadas y que aprovechen las becas que ofrece el Gobierno del Estado.