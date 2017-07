Salvavidas de Rosarito denuncian amenazas

ROSARITO, Baja California(GH)

“No hagan olas, porque se van a la congeladora”, es la amenaza que asegura recibieron los salvavidas que renunciaron ante los bajos salarios y la disminución de prestaciones para ellos y sus familias, expuso Vicente Aldáz, quien junto con otros cuatro salvavidas renunciaron a la función.



Advirtió que al momento de la contratación por temporada, les ofrecieron 500 pesos más al mes, de tal forma que recibieran 6 mil pesos libres pero no les advirtieron que su contrato los excluía a ellos y sus familias de servicios médicos, seguro de vida y finiquito al concluir la relación laboral.



Él es un surfista experimentado y desde hace 4 años se unió a la lista de salvavidas que son contratados por el Ayuntamiento en la temporada alta de turismo, pero dice que no habían sido tan desamparados como ahora.



Comenta que este año se redujo el número de plazas de salvavidas de 15 a 12, pero también la contratación tardó en formalizarse disminuyendo el tiempo de pago para ellos, pues en Semana Santa trabajaron, pero fue de manera voluntaria.



Detalló que cuando se dieron cuenta de que el contrata que habían obtenido en otros años cambió, protestaron para mejorar sus condiciones laborales, pero poco cambió ya que si bien les pagan un poco más, el servicios médico no incluye a sus familias y además el pago se hace por quincena y no catorcena por eso, decidió junto con otros cuatro compañeros, de los más experimentados que había, renunciar pues si bien trabajan literalmente por “amor al arte”, es injusto que las autoridades no vean por mejorar sus condiciones laborales, pese a que a diario arriesgan la vida por salvar la de otros.



Refirió que al renunciar, funcionarios municipales cuyos nombres no reveló, pues espera ser recontratado el próximo año, indicaron que lo mejor sería “no hacer olas”.



Los salvavidas deben capacitarse como bomberos si es que pretenden aspirar a una base sindical, porque no hay plazas para salvavidas aunque uno y otro trabajo no tienen mucho en común, lo que habla de los contrastes que se viven al interior de la Dirección de Bomberos y Salvavidas.



A ése respecto, Héctor Castelán, director de la dependencia, mencionó que si bien renunciaron varios salvavidas ya se busca la contratación de otros que habían aspirado al puesto.