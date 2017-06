Protestan con música en contra del muro

TIJUANA, Baja California(GH)

En honor a los migrantes fallecidos y en contra de las nuevas políticas migratorias impuestas por Estados Unidos, que podrían causar más muertes, se realizó el magno recital de la Orquesta Sinfónica de Dresde.



A unos metros del Muro que divide México de Estados Unidos, en Playas de Tijuana, desfilaron talentos locales e internacionales que se oponen a las políticas migratorias implementadas recientemente en la Unión Americana contra los migrantes ilegales.



“Estas políticas provocan el aislamiento de las culturas y que más personas pierdan la vida al incrementarse el hermetismo por parte de Estados Unidos”, declaró Marcus Rindt, director de la orquesta alemana.



Bajo el titulo “Tears down this Wall/Derriben este Muro” se reunieron cientos de personas a presenciar este concierto clasificado como único, el cual contó con la participación de la Sinfónica Juvenil de Tijuana, la banda Tijuana No y las cantantes Ceci Bastida, Sara Curruchich y Coral McFarland, entre otros músicos.



Pro muro



De lado americano un grupo de ciudadanos mantuvo una protesta a favor de Donald Trump durante las primeras horas del concierto, mientras a unos metros voluntarios adornaban el Muro con dibujos y frases de esperanza.



Rindt compartió que la Sinfónica de Dresde ha practicado el activismo desde sus inicios y ha apoyado a las causas sociales, por lo que les surgió la idea de realizar un performance musical en la Esquina de Latinoamérica como protesta pacífica.



En un inicio el concierto sería de formato binacional, simultáneamente los músicos se presentarían tanto en el lado americano como el mexicano, pero la negativa por parte del gobierno de Estados Unidos redujo a una sede el evento.



“Nos dijeron que no se podía porque en estas fechas las aves que viven en esta zona vienen y hacen sus nidos. Lo que nos pareció absurdo, porque sabemos que unas semanas atrás cerca de aquí se llevó a cabo un evento”, declaró.



Afirmó que el Muro que divide a ambas naciones no tiene comparación ni con el mismo Muro que dividió a Berlín hasta finales de los años ochenta, por la cantidad de personas que han fallecido tratando de cruzar esta frontera.



En la organización del concierto se involucraron varios organismos entre los que se destaca Amnistía Internacional, según declaró su presidenta en México, Liliana Velázquez.



“El arte es una forma de expresión y siempre colaboramos con artistas que nos ayuden a difundir el mensaje de los derechos humanos, a despertar las conciencias de los ciudadanos y su interés por las causas sociales”, añadió Velázquez.