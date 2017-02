Amaga Canaco con crear su 'Anapromex'

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante las dificultades para importar vehículos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana podría engomar los autos que vendan sus asociados.



Lo anterior lo planteó el presidente del organismo Gilberto Leyva Camacho, ya que señaló que hay personas que han operado de esa manera por 20 años y no han recibido sanciones.



Detalló que estiman que en el Estado circula hasta un millón de autos irregulares.



"Yo le había dicho a los comerciantes que de perdida engomar los carros que venden los miembros de la asociación como una forma de presión", refirió.



"Tenemos primero que pensar jurídicamente hasta dónde podemos hacer este tipo de eventos, porque no queremos caer en la ilegalidad", agregó.



Leyva Camacho señaló que es una forma de presionar al Gobierno, que entienda que lo que está haciendo, permitiendo la introducción de tantos vehículos irregulares, es un error.



"Lo que tenemos que hacer es presionar al gobierno para que se busque un esquema de importaciones baratas donde todos los ciudadanos salgan beneficiados y no estar lucrando como lo hacen otras organizaciones robando a los ciudadanos con una placa que te cuesta 20 pesos y te la venden hasta en 3 mil pesos", enfatizó.



De acuerdo al Grupo Especializado de Autos Usados de la Canaco hay carros que pueden costar mil dólares, pero con mil 500 de importación.