Critican empresarios falta de subsidio

TIJUANA, Baja California(GH)

La diferencia de precios entre la gasolina en Tijuana y San Diego debe ser de aproximadamente 15% para que la ciudad pueda recibir subsidio federal, declaró el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega Guzmán.



Desde que inició el año Tijuana y Tecate son las únicas ciudades fronterizas del Norte que no reciben estímulos fiscales de la Secretaría de Hacienda para disminuir el precio del combustible y homologarlo al de Estados Unidos.



"Según la Secretaría de Hacienda mientras no tengamos un diferencial de precios de más o menos 15% entre San Diego y Tijuana no es justificable el estímulo", indicó.



Afirmó que el sector gasolinero está en contra del argumento porque representa fuga de consumidores.