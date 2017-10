Más de 100 niños no han tenido clases en la primaria Cuauhtémoc

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de 100 niños no han tenido clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc desde que inició el ciclo escolar agosto 2017-2018, la cual está ubicada en la avenida Independencia y Padre Kino, de la Zona Río.



Así lo denunció la directora del plantel, Blanca Elvira Pérez, quien dijo que las autoridades del Sistema Educativo Estatal en Tijuana (SEE) han tardado en asignar a los 5 maestros de base para el turno matutino y vespertino que hacen falta.



“En el ciclo anterior nos mandaron docentes interinos, pero decidieron terminar su contrato porque el sueldo, de 3mil 800 pesos, no les conviene y no es constante, y tienen razón, pues cuentan con título licenciado en educación o sicólogo educativo”.