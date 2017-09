TIJUANA, Baja California(GH)

Los migrantes no son culpables de la crisis delictiva que existe en Tijuana, esto a pesar de no tener las óptimas condiciones sociales y económicas para integrarse a la cuidad.



Así lo afirmó el presidente y fundador de la asociación civil Movimiento Juventud 2000, José María García Lara, quien expresó que la vinculación de los migrantes con el crimen organizado es una excusa de las autoridades para no solucionar la ola de violencia en la ciudad.



“No se me hace justo que se piense eso, porque incluso esas personas que en algún momento llegan a cometer una falta o un robo es precisamente por la falta de asistencia social y programas integrales cuando son deportados o cuando vienen del Sur al Norte”, argumentó García Lara.



Finalmente José María García Lara destacó que “la gente que es deportada busca la manera de integrarse a la vida laboral aquí en la ciudad o se regresa a su lugar de origen, si es que ya no puede regresar a Estados Unidos”.