Se mantiene cerrado centro de apoyo a discapacitados

TIJUANA, Baja California(GH)

Tomó por sorpresa a los vecinos de la colonia Obrera segunda sección, la instalación de un Centro Operativo para Personas con Discapacidad en la calle Centenario, pues nunca operó con regularidad.



Desde que el espacio abrió, algunos no tenían muy claro las funciones que el lugar atendería, por lo que al acercarse, hubo vecinos que continuaron confundidos porque no los orientaron bien.



“Cuando yo fui a que atendieran a mi hijo por una discapacidad, me mandaron con unos médicos y no me dijeron si en realidad podía traer a mi muchacho a que pasara el tiempo aquí”, afirmó Concepción Curiel, residente del área.



Aunque con anterioridad el espacio funcionaba como un centro comunitario, también administrado por el DIF municipal, sin avisarles con tiempo a los colonos, cerraron todo para hacer las adecuaciones necesarias.



“Toda la transición fue muy rápida, nosotros creíamos que eran solo remodelaciones pero luego nos dimos cuenta que el concepto cambió y no se adecua a las necesidades que se tienen acá”, describió la madre de familia.



La funcionalidad con la que el centro social atendía era de mayor preferencia para la comunidad, pues aún continúan acercándose a preguntar por las actividades que antes había disponibles.



“Nosotros sí íbamos a las clases que había, para los que vivimos aquí si fue molesto porque ahora nos mandan a otro centro que está mucho más lejos y nos e puede llegar caminando”, expresó la vecina afectada.



Hasta el momento, solo en ocasiones acude el personal a hacer limpieza y atienden a los que se acercan en ese momento, el resto de personas se dirige a la biblioteca que se encuentra a un lado a pedir información.