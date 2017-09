Gobierno de BC incumple metas de crear aulas

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado no ha alcanzado las metas de crecimiento de espacios educativos en educación básica, según establecen las cifras del Sistema Estatal de Indicadores (SEI) de los años 2016 y 2017.



Los datos detallan que de las 100 nuevas aulas que se tenían programas a realizar durante el año pasado, solo se lograron construir y terminar 42 hasta diciembre.



Ante este dato, la autoridad indicó que el porcentaje alcanzado fue porque hubo modificaciones en los tiempos de construcción, pero que se tenía un avance en su realización de 90% hasta el cierre de 2016.



Con relación del presente año, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inife) del Estado también se estableció la meta de crear 100 nuevos espacios educativos.



Sin embargo, el reporte del Sistema Estatal de Indicadores hasta junio no refleja avances y el argumento de las autoridades es que en el tercer y cuarto trimestre cuando están programadas la entrega de los espacios.



“No hay retraso”



El titular del Sistema Educativo Estatal (SEE), Miguel Ángel Mendoza González, dijo que no hay demoras en ese tema.



“No puedo afirmar que hay un retraso. Sí hacemos estudios, traemos toda una programación, en la matrícula vamos viendo cómo crece o decrece, y ahorita está decreciendo”, aseguró.



Por ello, explicó que el SEE opta por identificar los planteles en donde hay poca población de estudiantes y reutilizar los espacios.



“Lo que sucede es que la Zona Este está creciendo, allá se está construyendo conforme a una programación. Esto implica que no podemos tener las escuelas de la noche a la mañana, nos lleva un proceso en donde se construyen y se programan por años para irlas teniendo”, declaró.



La inversión del Estado



La inversión de infraestructura educativa 2014-2017 señala que el Estado ha invertido más de 3 mil millones en construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de aulas.



“Tenemos que sopesar qué vamos a hacer, si invertimos en nuevos espacios o en mantenimiento. Ahí es donde nuevamente el dinero no alcanza. Ahí es donde lamentablemente hay que jerarquizar y priorizar, tratamos de hacer todo lo posible y tener las escuelas bien”, sostuvo el secretario de Educación y Bienestar Social del Estado.