Megadeth con todo el arsenal

TIJUANA, Baja California(GH)

La fecha se acerca. Mustaine y compañía pisarán suelo tijuanense el domingo para cerrar en esta ciudad fronteriza su gira latinoamericana para la promoción de su nuevo álbum, “Dystopia”.



La ocasión advierte una fuerte dosis de rock en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana.



Hace unas semanas Megadeth tomó por sorpresa a su seguidores de Tijuana al anunciar que se agregaba como una quinta fecha a su recorrido por el País.



Luego de tocar en diversas ciudades de Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y El Salvador, el pasado lunes 29 de agosto la banda californiana arrancó en Ciudad de México las últimas 5 fechas de su gira que comprenden además Querétaro, Guadalajara, Monterrey y que finalizará en Tijuana.



La alineación actual de la banda, además de Mustaine en la voz líder y la guitarra, la complementan David Ellefson, al bajo; Dirk Verbeuren, en la batería y Kiko Loureiro, también en la guitarra.



En su recorrido por América Latina, Megadeth no ha estado ajeno a los problemas, pues primero tuvo que cancelar una de sus presentaciones en Paraguay debido a una “lluvia” de botellas que inundó el escenario a mitad de su presentación.



Y en El Salvador el concierto debió cancelarse cuando apenas arrancaba la segunda pieza del setlist preparado por la banda para esa noche, debido a una fuerte tormenta.



Primera vez en TIJ



Se trata de la primera vez que la agrupación liderada por el sandieguino Dave Mustaine tiene una presentación en la ciudad, una ocasión de oro para que los fanáticos del metal demuestren que Tijuana puede ser una plaza importante para actos de esta magnitud.



No es cosa menor que Megadeth, uno de los llamados “Big Four” (junto a sus ex compañeros Metallica, Slayer y Anthrax), confíe en una ciudad en la que nunca ha tocado para cerrar su primera parte del Tour.



El concierto de este domingo puede marcar un antes y un después en los shows de bandas de primer nivel en Tijuana e inaugurar así una nueva etapa en la que la ciudad se convierta en plaza asidua de grandes actos de rock mundial.