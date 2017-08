'Quiero tener a mis hijos conmigo'

TIJUANA, Baja California(GH)

“En estos momento mi prioridad es tener a mis hijos conmigo, después vemos qué va a pasar”, expresó Pascual Castro Analco, padre de Anthony, menor víctima de maltrato, quien fue rescatado a finales de junio en la Ciudad de México.



Castro está en esta ciudad, luego que fuera deportado la tarde del martes de Estados Unidos, país en donde residía de manera ilegal desde 2012.



Su existencia salió a la luz pública luego que su hijo mayor Anthony, de 5 años de edad, fuera rescatado del domicilio de su hermana, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde fue encontrado desnutrido y encadenado.



Lo vio crecer por las redes

En las afueras del hotel donde se hospeda en la ciudad, Castro recordó que las primeras noticias sobre la condición de su hijo las recibió de amigos a través de redes sociales.



Su primera reacción fue comunicarse con sus padres, quienes tenían a su cuidado a su hijo menor en el Estado de Guerrero, y le explicaron que no estaban enterados de lo que pasaba con Anthony.



“Sentí una impotencia por no poder estar con mis hijos. Es un error grande el que cometieron, desconozco el motivo que los llevó a hacer esto, debieron pensar antes de hacerle daño a un niño que no tenía culpa de nada”, declaró.



Ante esta situación, Pascual Castro expresó que no quiere ver a su hermana ni le quiere dirigir la palabra hasta que verifique las pruebas que las autoridades recabaron del caso.



Afirmó que llevaba una buena relación con ella y con su cuñado, a quien describió como un hombre muy serio con el que poco hablaba.



Las últimas noticias de Anthony, detalló, fueron en mayo, cuando recibió fotografías y videos de un viaje familiar que realizaron a Guerrero para visitar a los abuelos.



Manifestó que en ese momento no sospechaba que algo malo le pasara a su hijo mayor, por ello las noticias que recibió en junio lo tomaron por sorpresa.



La madre de Anthony

Castro recordó que conoció a la madre de Anthony en Estados Unidos, donde el menor nació, pero ante la separación con su pareja lo envió con su familia a México.



Detalló que al principio, la madre se acercó a él para manifestarle su intención de obtener la custodia de sus hijos, pero posteriormente desistió.



Pascual ingresó por primera vez a Estados Unidos en el año de 1995, y antes de esta vez fue deportado en dos ocasiones, una de ellas tras ser delatado por su pareja sentimental por presunta violencia.



Aseguró que poco después del nacimiento de su segundo hijo, la mujer de nacionalidad norteamericana le entregó a los dos niños, y fue cuando consideró que estarían mejor en México.



En el caso de Anthony, permaneció con sus abuelos hasta que cumplió 3 años, y luego viajó a la Ciudad de México para tener la oportunidad de ingresar a un jardín de niños bilingüe.