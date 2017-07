Darán becas para estudiar en 'prepas' privadas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los jóvenes que no fueron seleccionados en el examen de admisión de las preparatorias públicas de Tijuana tienen la oportunidad de ser acreedores a una de las 6 mil 666 becas para estudiar en una escuela privada.



La beca se llama Solidaria BC y su beneficio principal es que cubre los gastos de inscripción y colegiaturas durante los tres años del bachillerato.



“Con esta opción nos aseguramos de que las personas que no quedaron en un plantel público puedan tener acceso a esta educación privada”, reiteró Cristina Espinoza Tapia, de la Coordinación de la Educación Media Superior y Superior.



El apoyo estudiantil que ofrece el Gobierno de Baja California también beneficiará a la economía familiar.



Por esta razón la señora Guadalupe Quiroz, madre una hija que no fue seleccionada en el Cobach El Florido, acudió al Centro de Formación Ciudadana para encontrar opciones para que su familiar continúe sus estudios.



“Vine para que le asignaran a una preparatoria de paga a mi hija, porque en las públicas no agarró. Mi hija se decepcionó, pero yo la quiero ayudar y aquí estamos. Yo creo que todos los padres tenemos esa necesidad de que nuestros hijos estudien, que tengan una carrera y lleguen a ser alguien importante en la vida”, platicó la señora Quiroz.



Así, cientos de padres de familia hicieron fila para impedir que sus hijos interrumpan su educación, pues “estamos preocupadas por los estudios de nuestros hijos, ya que es la única responsabilidad que ellos deben tener”, comentaron.



Cabe mencionar que los jóvenes que estén interesados en estudiar en una preparatoria privada deben presentar sus comprobantes de secundaria y de su domicilio, e ir acompañados de sus padres al Centro de Formación Ciudadana, ubicado en calle Perimetral 7125, 3ra Etapa Zona Río. El horario de atención es a partir de hoy hasta el 04 de agosto, de 8 a 15 horas.