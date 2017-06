Con aumento de tarifas de transporte, también subirán las multas

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el ajuste de tarifa que se dará en próximas fechas también vendrán aumentos de cerca del 200% en las multas contra aquellos choferes que no la respeten.



“Una vez que les aprobemos a los transportistas el ajuste tarifario no tendrían que estar haciendo ningún abuso a la ciudadanía por lo tanto tendrían el compromiso de no hacerlo y quien lo haga podríamos sancionarlo de una manera mas tajante”, expresó el regidor de la Comisión de Transporte, Arnulfo Guerrero León.



Los líderes transportistas están solicitando a la autoridad que vengan mas duras las sanciones para efecto que el chofer que conduce la unidad se haga responsable de ese tipo de irregularidades.



Debido a que aseguran que estos dan la instrucción al trabajador del volante pero por su propio arbitrio cobra un alza no autorizada por lo que analizarán también el retirarles la licencia de manejar a quienes abusen de los pasajeros.



Hasta el momento no se tiene una fecha exacta de cuando podría tomarse la decisión en el Cabildo, aunque según el edil en esta semana la Comisión estaría viendo el tema.



Aunque no informó sobre cuando será el alza afirmó se dará por cada una de las 350 rutas de taxi y masivo del municipio de tal forma que cuando sea necesario un incremento en el futuro cada una de estas sufrirá ese ampliación en función de los kilómetros recorridos, la distancia, tipo de topografía y vialidad que transita.