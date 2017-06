Clausuran 116 bares y antros en cinco meses

TIJUANA, Baja California(GH)

Al no contar con permisos y permitir el acceso a menores de edad, durante la presente administración han sido clausurados 116 bares, antros y establecimientos que venden alcohol.



Asimismo de diciembre al 31 de mayo van registradas 280 multas a lugares que venden bebidas alcohólicas en envase abierto.



El director de Inspección y Verificación Municipal, Luis Antonio Carreiro Galaviz, informó que continúan realizándose revisiones constantes para que estos lugares cumplan con el reglamento municipal.



“Hemos clausurado bastantes lugares”, indicó, por haber menores de edad en los interiores de estos sitios.



“A la primera es clausura necesaria, no podemos permitir que menores de edad estén en estado alcohólico y menos en lugares así”, declaró.



Ante tal situación hizo un llamado a los comerciantes que poseen este tipo de negocios para que no permitan el acceso de adolescentes.



Respecto a la proliferación de bares y antros en la Zona Este, dijo que continúan revisando los lugares para que cumplan con su reglamentación y en caso de no tenerla se actúa de forma inmediata.



En el Municipio de Tijuana existen registrados 2 mil 538 lugares que venden bebidas alcohólicas en envase cerrado y mil 136 en envase abierto.



En otro tema, Carreiro Galaviz aclaró que existen 69 inspectores en la Dirección y no 25 como hizo saber recientemente el regidor de la Comisión de Alcoholes, Luis Pérez Saucedo.



Señaló que sí existe un déficit en el número de vehículos, porque actualmente solamente cuentan con nueve unidades, una para cada delegación, sin embargo el Gobierno municipal ya trabaja para hacerle frente a esta necesidad.