Empresarios piden fiscal ciudadano anticorrupción

TIJUANA, Baja California(GH)

Un Fiscal Anticorrupción emanado de la sociedad, y no uno nombrado por el Gobernador del Estado o el Congreso, busca la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California como parte de la propuesta que presentaron para el Sistema Local Anticorrupción.



"Seguimos convocando al Gobernador del Estado, a quien su discurso señala que está de acuerdo que ya no sea él quien proponga el Fiscal como estaba en su iniciativa, que sean los ciudadanos, a que retire su propuesta, hay los elementos jurídicos para que la pueda retirar", manifestó el presidente de la Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila.



El Sistema Local Anticorrupción tiene que aprobarse a más tardar el 18 de julio, y hay cuatro propuestas: La de Coparmex, la del Ejecutivo Estatal, la de los diputados del PRI y la de los diputados del PAN; pero las últimas tres no contemplan un fiscal propuesto por ciudadanos, sino uno nombrado por ellos: Por diputados o Gobernador, especificó.



El empresario explicó que la propuesta del organismo integra a un Comité Coordinador que sería la unidad responsable de presentar ante el Congreso del Estado una terna para elegir al Fiscal Anticorrupción.



"Ese comité ofrece una terna de ciudadanos escrupulosamente analizados que brinden certeza y certidumbre, probidad, honradez, ética, que sí los hay”, añadió.



Además, informó que exige que el Fiscal Anticorrupción tenga las facultades para sancionar, y no sólo para emitir recomendaciones, lo que lo convertiría en un ente burocrático más.



"A ese fiscal le hemos querido dar autonomía, técnica y presupuestaria con un poder de vinculación, no queremos ir solamente a emitir recomendaciones, que ese fiscal tenga la posibilidad de poder vincular a juicio a todo aquel responsable que se haya encontrado a partir de un proceso de investigación", subrayó.



El representante del Consejo Nacional de la Coparmex, Francisco Fiorentini Cañedo, agregó que la propuesta de la confederación también contempla ciudadanizar los organismos fiscalizadores internos del gobierno, tales como el Contralor del Estado o la Sindicatura Municipal.



“Quién gana si todo sigue igual: ‘Nuestros políticos y partidos’, quién pierde: ‘Es la pirinola de Margarito, los ciudadanos siempre perdemos’, aseveró.



En la rueda de prensa realizada en Tijuana también estuvo presente el asesor jurídico de la Coparmex, Guillermo Rivera Millán; el presidente de la Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández; presidente de la federación Baja California, Armando León Ptanick; y el presidente de la Coparmex Ensenada, Jorge Nava Jiménez.