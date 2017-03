Alberto Hernández asume presidencia de Colef

TIJUANA, Baja California(GH)

Alberto Hernández Hernández tomó protesta como nuevo presidente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) por un periodo de cinco años (2017-2022).



El nombramiento se dio ante el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, quien estuvo acompañado por Sergio Hernández Vázquez, Director Adjunto de Centros de Investigación del Conacyt.



Alberto Hernández es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; es profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México (SNI), nivel III.



Es socio fundador de El Colef , donde ha ocupado los cargos de Secretario General, Director del Departamento de Estudios de Administración Pública y Secretario General de Planeación y Desarrollo Institucional.



Experiencias claves para un conocimiento profundo e integral de los procesos institucionales, la gestión de proyectos y administración de recursos.



Ha sido profesor en distintas instituciones académicas de México, España y Colombia, así como docente en programas de posgrado de El Colegio de Michoacán y El Colegio de la Frontera Norte. Como investigador visitante ha estado adscrito al Center for US Mexican Studies, University of California, San Diego y la Universidad Externado de Colombia.



Actualmente es integrante de la Comisión Académica de la Red de Posgrados en Infancia y Juventud, Clacso; es Responsable Técnico de la Red temática Rifrem-Conacyt y miembro del Comité Externo de Evaluación del Ciesas. Para el periodo 1999-2003 recibió el nombramiento de Consejero Electoral Local del Instituto Federal Electoral (IFE).



En su primer mensaje como presidente de El Colef, Alberto Hernández hizo un reconocimiento a Jorge Bustamante, quien fundó el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (Cefnomex) en el año de 1982, con el apoyo de tres figuras centrales que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy es la institución: Víctor Urquidi, Mario Ojeda y Eliseo Mendoza Berrueto.



Posteriormente, hizo una remembranza de las gestiones de los ex presidentes Jorge Bustamante, Jorge Santibáñez, y Tonatiuh Guillén, donde afirmó que sin duda, las tres administraciones han dejado grandes logros para la institución, sin embargo, señaló que los tiempos actuales exigen grandes e innovadores retos que se van a trabajar con base en la línea de dichas gestiones.



También expresó su agradecimiento y reconocimiento a la planta académica de El Colef, así como a los técnicos académicos y a los trabajadores que integran la institución, ya que son ellos quienes construyen los cimientos que día a día se desarrollan en la misma.



Por su parte, el Director General de Conacyt saludó y expresó su total agradecimiento a Tonatiuh Guillén López, ahora ex presidente de El Colef, quien logró un compromiso total con la institución, la cual creció, a partir de su gestión en 2007, casi el doble tanto en infraestructura como de personal.



Reconoció la madurez y seriedad de la comunidad de El Colef, así como el profesionalismo mostrado para llevar a cabo el proceso de auscultación. Además, agradeció a los 5 candidatos que se sumaron a esta contienda.



El proceso para designar al nuevo presidente de El Colegio de la Frontera Norte inició el pasado 7 de febrero cuando se dio a conocer la convocatoria por parte del Conacyt. Se inscribieron seis candidatos y entre las fases del proceso, los aspirantes presentaron sus propuestas de trabajo ante la comunidad académica y administrativa de la institución.