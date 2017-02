Cerrarán parcialmente Vía Rápida Oriente y Poniente

TIJUANA, Baja California(GH)

El cierre de la Vía Rápida Poniente será el sábado 4 de febrero, de 6:00 am hasta las 10:00 am.



El cierre de la Vía Rápida Oriente será el domingo 5 de febrero, de 6:00 am hasta las 10:00 am.



La Alcaldía de Tijuana, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), informa que las vías rápidas y lentas Poniente y Oriente serán cerradas a la circulación vehicular, este sábado 4 y domingo 5 de febrero, a partir de las 6:00 hasta las 10:00 horas del mismo día.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín informó que el cierre parcial de la Vía Rápida Poniente será el día sábado 4, para el montaje de la estructura metálica de pilones de acero correspondientes al eje 2 del puente peatonal vientos alisios, el cual se encuentra ubicado a la altura de plaza mundo divertido (poniente).

Señaló que como ruta alterna se puede utilizar la vía lenta poniente o también se puede tomar la calle Enríquez Silvestre y bulevar Federico Benítez.



El cierre parcial de la Vía Rápida Oriente será el día domingo 5, para el montaje de la estructura metálica de pilones de acero, correspondientes al eje 5 del mismo puente peatonal, el cual se encuentra ubicado a la altura de la Plaza Mezanine (oriente).



La ruta alterna; debido al cierre de carriles de circulación rápido y lento iniciará desvíos en las siguientes vialidades:

1. Vuelta a la derecha en calle Álamos.

2. Vuelta a la izquierda en bulevar Insurgentes.

3. Continua en gaza de circulación rumbo a bulevar Lázaro Cárdenas.

4. Toma bulevar Lázaro Cárdenas.

5. Vuelta a la derecha en gaza de incorporación a vía rápida Alamar.

6. Toma vía rápida Alamar.



Explicó que los trabajos a realizar, se llevarán a cabo en un horario con poca afluencia vehicular para que la ciudadanía no se vea afectada, para no interrumpir la movilidad que normalmente se realiza entre semana y que es de mayor flujo, además dijo que estas obras forman parte del sistema integral de transporte, que realizan la canalización de una estación a otra.