Transporte sube tarifas sin dar aviso

TIJUANA, Baja California(GH)

Usuarios del servicio de transporte público denunciaron de manera directa y a través de redes sociales el incremento en diversas rutas al costo de pasaje, principalmente en las de la empresa Calfia, cuya tarifa se aumentó en 50 centavos, al pasar de 10.00 a 10.50.



Aprobado



El presidente de administración del grupo Calfia, Arturo Aguirre González, aseguró que el aumento en las unidades de dicha empresa solo fue uno que ya había sido aprobado con anterioridad por el cabildo de Tijuana.



Apuntó que, si bien las unidades de Calfia aumentaron el costo del pasaje, solo fue a un máximo de 10.50 pesos, que ya se había autorizado.



La razón, dijo, por la que Calfia había mantenido sus precios a diez pesos, era por un compromiso con los usuarios, sin embargo, con el aumento de la gasolina, era insostenible seguir con la tarifa.



“Ahora que ha subido el diésel, hemos utilizado la tarifa que fue aprobada en cabildo a 10 con 50 centavos”.



Añadió que, en caso de las unidades de Calfia que cobraron más de 10.50, los choferes deben ser sancionados.



“Nosotros, como grupo Calfia, cada unidad, a partir de hoy (ayer), está pagando 250 pesos más de diésel diario, que son como 7 mil 500 por mes más; entonces, esto viene a golpear la economía del transportistas, sumándole que la mayoría de los productos que adquirimos como transportistas tienen que ver con el aumento al dólar”, señaló.



Las únicas unidades que pueden cobrar más de 10.50 por pasaje, detalló, son todas aquellas de modelo reciente.



“En el año 2006, en la administración de Jorge Hank, mediante sesión de cabildo, se autorizó, independientemente de la tarifa que existiera, un peso con 50 para todas aquellas unidades o empresas que se atrevieran a meter camiones de agencia o de reciente modelo”, apuntó.



Buscan ajuste

Miguel Ángel Jiménez, presidente de Unión de taxistas de Baja California, señaló que desconoce sobre el aumento de la tarifa, sin embargo, apuntó que se reunirán hoy con el Alcalde y secretario del Ayuntamiento para dialogar sobre un posible aumento a la tarifa del transporte público.



“Vamos a pedir una reunión con el Alcalde para pedir un incremento de tarifa, El transporte público no puede absorber ese costo de la gasolina, ya tenemos desde el 2012 que no hemos hecho aumento de tarifa. El combustible ha subido casi 63% y el dólar casi 50%, entonces nuestra operación está siendo mermada, estamos perdiendo en lugar de ganar dinero”, detalló.



No hay aumento



El director de comunicación del Ayuntamiento, Moisés Márquez, aseguró que no se tiene autorizado ningún aumento a la tarifa de transporte público, por el contrario, se están realizando operativos para detectar a las unidades que incumplan con el precio estipulado por ley.