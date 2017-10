Presenta demanda ante PGJE por toma del Congreso: Rueda Gómez

MEXICALI, Baja California(GH)

Lanza Gobierno del Estado una advertencia a los manifestantes de Mexicali y Baja California Resiste, donde anuncian que no permitirán que vuelvan a impedir el libre tránsito en los edificios de gobierno.



Francisco Rueda Gómez, Secretario General de Gobierno precisó que los manifestantes están siendo notificados por la Procuraduría General de Justicia por la demanda penal en sus contra y se encuentran en proceso de notificación para que comparezcan.



Los principales hechos son la toma el edificio del Poder Legislativo con cadenas y candados.



Los manifestantes que son entre 40 a 50 personas, afirmó, tienen un objetivo político desde hace 8 meses y reciben un pago por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



“Morena les paga a los de Mexicali Resiste”, señaló Rueda Gómez, no así del grupo de Baja California Resiste.



Condenó los actos de violencia y falta de respeto por parte de los manifestantes y los calificó de actos vandálicos.



“Debemos todos los ciudadanos de respetar la Ley, no podemos permitir que haya quienes violenten la Ley, que rompan cristales y pongan candados…”



“Con violencia y fuerza quieren poner una agenda con intereses políticos; se debe de respetar el estado de derecho, la Ley contra quien violente la Ley”, recalcó.



Y reiteró que el diálogo esta abierto.



Además comentó que continuarán con el proyecto del decreto 94 y 95 para la creación del C5i y de las plantas desaladoras.