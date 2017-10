Descontento social es por elecciones: Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

Los empresarios en contra del C5 y las manifestaciones opositoras a la autorización de dictamen 94 y 95, referentes al compromiso de pago a proyectos como las desaladoras, están motivadas por los periodos de elecciones, asumió el Gobernador de Baja California.



Francisco Vega de Lamadrid, recordó que el sistema de financiamiento conformado por el modelo de Asociación Público Privada (APP), tiene años analizándose sobre la mesa, pero en víspera del periodo electoral es que surgen los detractores.



A la oposición la calificó como pequeña, no obstante la ha observado y considerado, después de revisar y analizar el conflicto con los manifestantes, es que llegó a la conclusión de hay un interés político.



“Mi conclusión, no sólo mía, sino de muchos más ciudadanos, es que muchos de los intereses de los diferentes grupos de oposición, sobre todo de Mexicali Resiste, es político, no es un interés general”, aseveró.



El grupo Mexicali Resiste se opone sistemáticamente a todas los proyectos que emprende el Gobierno para dar soluciones sociales, sin embargo no dan, ni han buscado propuestas, declaró el primer ejecutivo.



“Desafortunadamente estamos viviendo un sexenio electoral continuo, en el 2013 y 2015 hubo elecciones, y en el 2018 y 2019 las habrá, por eso mucha gente revisa y vierte su opinión”, mencionó.



“Cuantas cámaras empresariales tenemos en el estado, más de 25, una está en contra, tenemos 24 a favor, señores por favor, lo que tenemos que hacer es abonarle al crecimiento del estado”, enfatizó.



Todo lo que hacen tiene un sentido sustentado en la lógica y necesidad de hacer las cosas, justificó Vega, la construcción de las desaladoras abogando a que en tre o cuatro años la escasees de agua se agudizará.



Así también, explicó que es necesaria la participación de la iniciativa privada a través de las APPs, ya que el gobierno no tiene recurso para realizar los proyectos, excusando que el 52% se va a educación.