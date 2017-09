Reportan 150 desaparecidos organismos ciudadanos

TIJUANA, Baja California(GH)

En los últimos tres años la Asociación por los Desaparecidos de Baja California ha registrado 150 desapariciones forzadas y localizado 30 predios en la mayoría de estos con la presunción de la presencia de restos humanos.



El secretario de la organización, José Fernando Ortigoza, señaló que la falta de avances en las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) motiva a los familiares a realizar sus propias investigaciones.



Lo anterior lo declaró luego que se diera a conocer que Carmen Judith Arcadia manifestara públicamente que teme por su vida, ya que en la búsqueda de su hijo desaparecido desde 2015, Fernando Humberto Beltrán, presume que asesinaron a su ex pareja sentimental.



La madre del joven desaparecido expuso que esta semana acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) y vio los restos de una persona sin vida, que reconoció como su ex esposo.



La muerte de su ex pareja sentimental, quien también participó en la búsqueda de su hijo, ocurrió días después que localizaran restos humanos en un predio de la zona Norte, que presumen son de Fernando Humberto.



Ante el temor de ser víctima de una agresión, Carmen Judith Arcadia recibió el apoyo de la Asociación por los Desaparecidos de Baja California.



El apoyo



La asociación brinda apoyo y orientación a los familiares de una persona reportada como desaparecida, y el primer paso es canalizarlos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde interponen una queja y reciben acompañamiento al momento de solicitar avances a las autoridades estatales, dijo José Fernando Ortigoza.



Indicó que hasta este momento 30 familias en el último año han aceptado el acompañamiento por parte de la CEDH, lo que permite que la instancia estatal también dé seguimiento a estos casos.



“Con los casos que se dieron a conocer esta semana, renace la esperanza en las cientos de familias que viven con la incertidumbre, por la posibilidad de encontrar en estos sitios los restos de sus desaparecidos”, expresó.



El pasado agosto la asociación se coordinó con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de elementos de la Gendarmería, para realizar excavaciones en el predio conocido como La Gallera, en el ejido Maclovio Rojas.



Ortigoza detalló que el resultado de una semana de trabajo fue la recuperación de 7 mil 500 fragmentos óseos, que podrían tener cerca de una década en este sitio.



A partir del lunes 4 de septiembre se reanudarán las excavaciones en el predio de La Gallera, anunció José Fernando Ortigoza, como parte de su labor de búsqueda de personas desaparecidas en Tijuana.



El hotel abandonado La Playita en la Zona Norte y un lote baldío en la colonia Nueva Tijuana, también se contemplan dentro de las actividades de búsqueda de las autoridades federales.



Añadió que en el mes de octubre la asociación coordinara una jornada especial para recabar muestras de ADN, de las personas que tengan un familiar desaparecido y no se hayan sumado a su base de datos.