Trump no representa a todos los estadounidenses: Huffington

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Donald Trump no habla con la verdad y no representa a todos los estadounidenses, expresó la periodista Arianna Huffington durante su participación en el evento México Siglo XXI.



La visita que esta semana realizó el político a nuestro País la calificó como un error, destacó que la verdadera intención de Estados Unidos es construir puentes con México y no muros, como propone Trump.



"La verdad sólo tiene una cara y la verdad sobre Trump es que es un peligro para todos", indicó.



Señaló que los medios estadounidenses tienen la responsabilidad de educar a la gente sobre quien es en verdad este personaje.